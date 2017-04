Trump spricht von „unglaublichem“ Hass zwischen Demokraten und Republikanern

„Das Maß an Feindseligkeit ist unglaublich. Und ich spreche nicht nur von den letzten 90 Tagen. Es geschah in den vergangenen Jahren“, so Trump.

Dabei nannte Trump die Empörung über einen möglichen Stopp der Obamacare-Reform als Beispiel. Er betonte, sein Projekt habe „keine einzige Stimme der Demokraten erhalten, obwohl viele es für wunderbar halten“.

Die US-Demokraten sind der Meinung, dass die Reform im Allgemeinen funktioniere, weil somit Millionen Amerikaner eine Krankenversicherung erwarben. Laut den Republikanern verletzt die Reform die Bürgerfreiheit und senkt den Preis der Krankenversicherung bei steigenden Steuern.

Trump zufolge bricht Obamacare zusammen. Die von ihm vorgeschlagene Alternative traf jedoch auf Widerstand unter gemäßigten Republikanern sowie Konservativen, die im Endeffekt das Gesetzprojekt begruben.