„Wir brauchen mehr Koordination und mehr Kooperation“, sagt der syrische Vize-Außenminister. Derzeit gebe es im Irak ein gemeinsames Koordinationszentrum. Darüber finde die Abstimmung mit der irakischen Armee statt. Doch davon brauche man mehr, betont Mekdad.

Der irakische Militärexperte Amir Saidi stimmt dem zu: „Warum können die USA sich an einer Operation zur Befreiung von Gefangenen in Rakka beteiligen, die irakischen Streitkräfte aber nicht?“ sagt er. „Gemeinsames Vorgehen gegen den Terror ist inzwischen auf syrischer wie auf irakischer Seite überfällig. In Syrien werden Hunderte Menschen vom IS gefangen gehalten. Weder Syrien noch der Irak werden mit dem Terrorismus fertig, wenn sie für sich alleine kämpfen.“

Doch die Beziehung zwischen Syrien und dem Irak spiele sich nicht im luftleeren Raum ab; zahlreiche Akteure würden darauf Einfluss nehmen, mahnt der Spezialist. „Das sind nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern auch die Türkei und der Iran, auch Saudi-Arabien und Jordanien“, erklärt er. „Die internationalen und die regionalen Mächte haben ihre Anstrengungen nie wirklich vereint“, so der Experte.

Deshalb müssten die irakischen und die syrischen Streitkräfte sich verbünden. „Ein wichtiger Beitrag dazu wäre, die volle Kontrolle über die Grenze zwischen den beiden Staaten wiederzuerlangen. Das wäre dann der Fall, wenn der Kontakt zwischen den Nachrichtendiensten der beiden Länder funktioniert, um die Terroristen am Grenzübertritt zu hindern. Eine sehr effektive Maßnahme in dieser Hinsicht wäre die direkte Zusammenarbeit der syrischen und irakischen Brigadegeneräle. Gemeinsam können sie die illegalen Grenzübertritte verhindern.“

Auch der syrische Strategieexperte Amid Ali Maksud ist von der Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Syrien und dem Irak überzeugt: „Die derzeitige Lage auf dem Schlachtfeld erfordert die Kooperation. Nachdem die syrische Armee die Stadt Palmyra befreit hat, stößt sie in Richtung der irakischen Grenze vor“, sagt der Analytiker.

Der Aufruf des Vize-Außenministers Mekdad sei auch eine Reaktion auf die US-Aggression gegen Syrien. „Russland, der Iran, Syrien und der Irak haben beschlossen, sich den Vereinigten Staaten zu widersetzen. Denn die USA wollen die Karte des Nahen Ostens nach ihren Plänen umgestalten und Russland aus der Region verdrängen. Syrien aber will seine Gebiete gänzlich von den Terroristen befreien“, so der Experte.

Und er sieht reale Chancen auf eine Kooperation: „Die Möglichkeit einer Zusammenarbeit zwischen der syrischen und der irakischen Armee ist definitiv gegeben. Die ersten Luftschläge der irakischen Luftwaffe gegen IS-Stellungen in Syrien haben die Terroristen ins Landesinnere vertrieben. Diese Attacken sind ein Vorbote der künftigen Kooperation“, betont Maksud. „Vor rund einer Woche haben syrische Flugzeuge den IS im Irak angegriffen. Dieses Vorgehen ist über das gemeinsame Koordinationszentrum abgestimmt worden.“