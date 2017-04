„Nun verstehen wir uns besser“: Lawrow nach Treffen mit Tillerson

© Sputnik/ Eduard Pessow Lawrow: Gewisse Kräfte wollen Konfrontation zwischen Russland und USA verschärfen Lawrow zufolge gibt es sowohl in Amerika als auch in Russland „genug vernünftige Menschen“, die in der Lage seien, „von den Interessen unserer Völker auszugehen, unserer Länder und der ganzen internationalen Gemeinschaft“.

Trotz ausreichender Probleme in den Beziehungen Moskaus und Washingtons gebe es viele Perspektiven für eine gemeinsame Arbeit, so der Diplomat weiter. Russland sei dazu bereit.

„Ich bin sicher, dass das heutige Treffen, die vielen Stunden, die wir zusammen mit Rex Tillerson und mit dem russischen Präsidenten verbracht haben, nicht umsonst waren: Wir verstehen uns nun besser“, sagte Lawrow zu seinem Treffen mit Tillerson. Dabei hoffe er, dass „diese Kontakte fortgesetzt werden, sowohl zwischen uns als auch auf der Linie unserer Mitarbeiter und der Linie anderer Behörden der US-Administration und der russischen Regierung“.

Seinerseits sagte Tillerson, Moskau und Washington sollten alles Mögliche tun, um die Degradierung der bilateralen Beziehungen zu stoppen.

„Der aktuelle Stand der Beziehungen ist auf dem tiefsten Punkt, genauso wie das Vertrauensniveau. Wir müssen alles Mögliche tun, um eine Degradierung zu stoppen. Wir müssen das Vertrauen zwischen unseren Ländern wiederherstellen, um Fragen zu lösen, die für uns wichtig sind“, so der US-Diplomat.