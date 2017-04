Moskau an London: „Untersteh' Dich, Russland zu beleidigen!“

Safronkow sagte, Rycroft „denkt nur daran, die Bemühungen“ des UN-Sondergesandten für Syrien, Staffan de Mistura, „zu erschweren“ und den politischen Prozess zu bremsen, Konfrontationsgeist und Feindseligkeit in den UN-Sicherheitsrat hineinzutragen. Er setzte hinzu: „Unterstehen Sie sich, Russland zu beleidigen!“

„Ihr habt wohl Angst bekommen, die Ruhe verloren, dass wir mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten werden. Ihr tut alles, um dieses Zusammenwirken zu untergraben“, fuhr Safronkow an Rycroft gewandt fort. „Sieh mich an, schau nicht weg, was weichst Du meinem Blick aus?“

Rycroft stelle in einer Zeit, da London lediglich Vertreter unrechtmäßiger Gruppierungen empfange, kränkende Forderungen an die Garanten der Waffenruhe in Syrien. London bediene damit „die Interessen der bewaffneten Gruppierungen, von denen viele Christen und andere Minderheiten im Nahen Osten niedermetzeln“.

„Ihr habt euch ganz in euren regimefeindlichen Ideen verfangen“, ergänzte Safronkow. Der Regimewechsel in Syrien ist ihm zufolge für Großbritannien wichtiger als die Position der meisten Mitglieder der Uno.

„Du, Herr Rycroft, hast heute nicht zur Sitzungsagenda gesprochen“, betonte Safronkow, „hast Syrien, den Iran, die Türkei und andere Staaten gekränkt. Herr Vorsitzender, bitte sorgen Sie im Verlauf der Sitzung für Ordnung, wenn sich einige verantwortungslos, beleidigend, in Schimpfworte verfallend ihrem Platz im Sicherheitsrat der Uno gegenüber verhalten“, schloss der russische Diplomat.

Der britische UN-Botschafter Matthew Rycroft hatte zuvor erklärt, Russland missbrauche sein Veto-Recht, unterstütze das syrische Regime unter Präsident Baschar Assad und den Einsatz von Chemiewaffen. Zudem äußerte er, dass „Moskau das Vertrauen eingebüßt“ habe.