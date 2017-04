Lawrow nimmt Syrien vor UNO in Schutz

„Die Versuche, ‚im Stillen‘, ohne jegliche Inspektion und unbegründet eine Resolution des UN-Sicherheitsrates zu verabschieden, in der die syrische Regierung verurteilt wird, können und werden wir nicht unterstützen“, so Lawrow.

Wie Russlands Chefdiplomat am Mittwoch bei seinem Treffen mit US-Außenminister Rex Tillerson mitteilte, stehen die Angriffe der USA gegen Syrien im Widerspruch zu den Zielen im Kampf gegen den Terrorismus.

„Wir haben gestern ausführlich die Notwendigkeit aktiverer russisch-amerikanischer Bemühungen zur Mobilisierung der Weltgemeinschaft im Kampf gegen den Terrorismus besprochen. Wir haben daran erinnert, dass das Vorgehen der USA wie bei den Schlägen gegen Syrien am 7. April dieser Aufgabe widerspricht“, so Lawrow in der Beratung mit den Vertretern des Außenministeriums aus den russischen Regionen.

Laut dem Minister besteht Russland konsequent auf einer sorgfältigen, unabhängigen Untersuchung des Vorfalls in Chan Scheichun.

© Sputnik/ Eduard Pessow Lawrow: Gewisse Kräfte wollen Konfrontation zwischen Russland und USA verschärfen

Wie der syrische UN-Botschafter Baschar al-Dschafari derweil mitteilte, hat Syrien Experten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) zu einem Besuch auf dem Luftstützpunkt Schairat und in der Stadt Chan Scheichun eingeladen.

In der Nacht zum 7. April hatte die US-Armee nach eigenen Angaben 59 Raketen des Typs Tomahawk auf den Flugplatz Schairat der syrischen Armee in der Provinz Homs abgefeuert. Zuvor hatten die USA, ohne jegliche Beweise vorzulegen, die syrischen Streitkräfte, die von diesem Militärstützpunkt aus arbeiten, für die Chemieattacke auf Bürger in der syrischen Provinz Idlib in Syrien vom 4. April verantwortlich gemacht.