Ukraine unter Top 10 der gefährlichsten Länder

Angeführt wird die Liste der gefährlichsten Länder von Kolumbien. Auf Platz zwei steht der Jemen, darauf folgen El Salvador, Pakistan, Nigeria, Venezuela, Ägypten, Kenia und Honduras.

Das Sicherheits-Ranking stützt sich auf solche Kriterien wie Kriminalitätsrate, Terrorismus, militärische Konflikte, die Fähigkeit der Staatsbehörden, eigene Bürger zu schützen sowie weitere Parameter.

Seit 2014 dauert in der Ostukraine ein militärischer Konflikt an. Nach Uno-Angaben hat er bereits mehr als 9.000 Menschenleben gefordert. Auch die Umweltsituation in dem Land ist bedenklich: Vor kurzem hat der ukrainische Umweltminister Ostap Semarak seine Sorge darüber geäußert, dass die Ukraine in Bezug auf die Sterblichkeitsrate durch Luftverschmutzung den ersten Platz in Europa belege und im wahrsten Sinne des Wortes im Abfall versinke. In den Flüssen der Ukraine gebe es kaum noch sauberes Wasser und der Boden sei von Chemikalien verseucht, betonte Semerak.