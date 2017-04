Auch in Deutschland: Proteste gegen Verfälschung der Wissenschaft

Initiiert wurde die Veranstaltung von einer Gruppe von Wissenschaftlern in der US-Hauptstadt, dann verbreitete sich die Idee, vor allem per Twitter, auch weltweit, Proteste sollen unter anderem auch in Nigeria und auf Grönland stattfinden.

„Wissenschaftlicher Fortschritt muss durch überprüfbare Arbeit erstritten werden. Derzeit wird die Basis unserer modernen Lebensweise durch populistische Forderungen und die Verbreitung von ‚Fake News‘ gefährdet", heißt es in einer Mitteilung, die auf der Webseite der Organisatoren der Veranstaltung veröffentlicht ist. Nicht nur in den USA würden heutzutage wissenschaftlich erwiesenen Tatsachen nichtbelegte „alternative Fakten" entgegengehalten.

Zum Anlass für die Demo wurden unter anderem die Aktivitäten und die Vorgehensweise der neuen US-Regierung gegenüber den Errungenschaften der Wissenschaft und den Forschern selbst. Die Veranstalter verweisen dabei auf Haushaltskürzungen, Zensur der Forscher und „Drohungen, entsprechende staatliche Einrichtungen abzubauen". Wissenschaftler sind unter anderem darüber besorgt, dass Donald Trump der Tatsache der Erderwärmung widersprochen sowie die Klimaschutzbestimmungen seines Vorgängers Obama rückgängig gemacht und der US-Vizepräsident Mike Pence die Evolutionstheorie als eine der vielen Theorien neben dem Kreationismus eingestuft hat.

Allerdings würde die Demonstration nicht auf Anti-Trump-Losungen hinauslaufen, so die Veranstalter. Eine solche Bezeichnung halten sie für kurzsichtig. „Die Wissenschaftsfeindlichkeit eines bildungsfernen Präsidenten ist nur ein Ausdruck einer gesellschaftlichen Strömung, die wissenschaftliche Fakten und sicheres Wissen denunziert", schreiben sie.

Einen „politischen Angriff auf die Wissenschaft" erlebe man derzeit weltweit, zitiert die „Süddeutsche Zeitung" die Ärztin Eve Craigie aus Berlin. Die Chirurgin verwies dabei auf die Massenentlassungen und —verhaftungen in den türkischen Universitäten sowie auf jüngste Ereignisse in Ungarn, wo das Parlament ein Gesetz verabschiedet hat, das die Arbeit von internationalen Universitäten auf dem Territorium des Landes regeln soll. Auch auf der Website des Science March Germany heißt es, eine Verdrängung der sachlichen Diskussion durch Emotionen lasse sich auch in Deutschland beobachten.

14 deutsche Städte wollen sich ebenfalls dem „Marsch für die Wissenschaft" anschließen, die größte Demonstration wird in Berlin erwartet. Diese soll um 13 Uhr an der Humboldt-Universität starten und zum Brandenburger Tor führen. Die Teilnehmer wollen damit gegen „alternative Fakten" protestieren und zur Solidarität mit der Wissenschaft aufrufen. Laut dem „Tagesspiegel" haben fast alle Wissenschaftsorganisationen Deutschlands die Demonstration unterstützt.

Zahlreiche Politiker und Wissenschaftler werden auf den Veranstaltungen in München, Hamburg, Leipzig, Dresden, Frankfurt, Stuttgart und einigen der ältesten Universitätsstädte zu den Demonstranten sprechen. Auf dem Science March in der Hauptstadt redet am Mittag der regierende Bürgermeister und Wissenschaftssenator Michael Müller zu den Demonstranten. Eine Rede halten wird in Berlin auch der Moderator der bekannten Wissenschaftssendung "Quarks und Co.", Ranga Yogeshwar. Zahlreiche Politiker und Wissenschaftler sollen auch an Veranstaltungen in anderen Groß- und Universitätsstädten teilnehmen.