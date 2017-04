Nato will Einsätze von US-Luftwaffe in Syrien nicht kommentieren

„Die Nato ist in Syrien nicht anwesend. Für Informationen über Luftoperationen der USA in Syrien wenden Sie sich bitte an die US-Regierung“, sagte ein Sprecher der Allianz, der namentlich nicht genannt werden wollte, zu der Nachrichtenagentur.

Zuvor war in einer Mitteilung des Stabes der syrischen Armee mitgeteilt worden, dass Flugzeuge der von den USA angeführten Koalition einen Luftangriff auf ein Munitionslager des „Islamischen Staates“ (Daesh,IS) in der syrischen Provinz Deir ez-Zor verübt haben.

Der Pressemittelung nach sind infolge der Vergiftung durch chemische Stoffe und aufgrund von Atemnot Hunderte Terroristen und Zivilisten ums Leben gekommen.

Die Folgen des Luftangriffes zeugen dabei vom Vorhandensein chemischer Stoffe bei den Terroristen, welche als Massenvernichtungswaffen eingesetzt werden können, heißt es in der Mitteilung weiter.