Kreml enthüllt Details zu Putin-Tillerson-Treffen

„Russlands Präsident hat gestern im Kreml den US-Außenminister Rex Tillerson und den russischen Außenminister Sergej Lawrow empfangen, die ihn über ihre vorherigen Verhandlungen informiert haben“, so Peskow. Es sei ein sehr konstruktives Gespräch zwischen Putin und Tillerson gewesen. Putin habe gründlich seine Vision der Gründe dargestellt, die die bilateralen Beziehungen in solch einen traurigen Zustand heute geführt hätten.

„Grob gesagt, hat der Präsident seine Analyse sowie seine Vision der Gründe für diese Krise gegeben, die derzeit in den bilateralen Beziehungen zu beobachten ist“, so Peskow.

Kreml: Putin trifft sich mit Tillerson

„Wir hoffen darauf, dass diese Analyse auch dem US-Präsidenten bekannt sein wird und wenigstens ihn begreifen lässt, was uns aus unserer Sicht in der vorigen Periode, in den vorigen mehreren Jahren in solch eine bilaterale Sackgasse geführt hat“, fuhr er fort.

Außerdem soll auch die Lage in Syrien erörtert worden sein. Der russische Präsident habe seine Vision der Situation in Syrien und Perspektiven einer Entwicklung präsentiert. „Man kann jene Tatsache als konstruktiv bezeichnen, dass das Verständnis von der Notwendigkeit der Dialogpflege für die Problemlösungssuche fixiert werden kann“, fügte der Kremlsprecher hinzu.

Peskow betonte dabei, dass Putin und Tillerson ein mögliches Treffen zwischen den russischen und amerikanischen Präsidenten nicht besprochen hätten.