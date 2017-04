BVB-Anschlag: Terrorverdächtiger soll Anführer einer IS-Gruppe in Irak gewesen sein

Demnach steht der 26-Jährige unter dem Verdacht, als er sich Ende 2014 im Irak aufhielt der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS, Daesh) beigetreten zu sein. Außerdem soll er damals auch das Kommando über eine Gruppe von zehn IS-Dschihadisten gehabt haben, welche an der Organisation von Entführungen, Erpressungen und Morden beteiligt gewesen sein soll.

© AP Photo/ Jens Meyer BVB-Anschlag: Verdächtiger aus Islamistenszene festgenommen

Im März 2015 reiste Beset in die Türkei, danach begab er sich Anfang 2016 nach Deutschland, wo er weiterhin Kontakte zu Mitgliedern der Terrororganisation pflegte, heißt es in dem Dokument

Dennoch gibt es laut der Bundesanwaltschaft immer noch keine direkten Belege einer Beteiligung des Verdächtigen an der Organisation des Terrorangriffs.

Zuvor hatte die Bundesanwaltschaft gegen den Iraker Haftbefehl erlassen.

Am Dienstag, den 11. April, gegen 19.15 Uhr (Ortszeit) waren vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen dem BVB und AS Monaco in Dortmund drei Sprengsätze in der Nähe des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund explodiert. Dabei ist ein BVB-Spieler verletzt worden.