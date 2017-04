Zeitung: Trump involviert Jordanien und Nato in Syrien-Krieg

Nach Angaben des Generals bereitet sich die 3. Division der jordanischen Armee auf einen Syrien-Einsatz vor. Zudem sollen sich jordanische Spezialeinheiten bereits an einem Gefecht zwischen der oppositionellen „Freien Syrischen Armee“ (FSA) und der Terrormiliz Daesh (auch Islamischer Staat, IS) an der syrisch-irakischen Grenze beteiligt haben.

„Die FSA kämpft nicht nur gegen den ‚Islamischen Staat‘, sondern auch gegen die Truppen von Präsident Baschar al-Assad“, schreibt die „Nesawissimaja gaseta“. „Damit mischt sich Jordanien – unterstützt durch die USA – in den Syrien-Konflikt ein“.

Darüber hinaus habe Trump bei seinem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch über ein intensiveres Engagement der Nato im Syrien-Problem gesprochen, so das Blatt. Der Chef der polnischen Sicherheitsbehörde BBN soll daraufhin geäußert haben, dass beim Nato-Gipfel Ende Mai über einen Einstieg von Nato-Soldaten in den Syrien-Krieg entschieden werden könnte.