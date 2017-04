„Die USA werden alles Mögliche tun, damit es keine unabhängige Ermittlung zur angeblichen Chemieattacke in Idlib gibt, auch das Vorhandensein chemischer Waffen bei Rebellen, worauf Russland besteht, gab es nicht“, so der Senator.

© REUTERS/ Ammar Abdullah Putin erläutert zwei Versionen zu C-Waffen-Attacke in Idlib

Dabei sei es durchaus möglich, dass „in zehn Jahren“ etwa, die USA ihren Raketenangriff auf den syrischen Militärflugplatz Schairat als „Fehler“ einstufen könnten. „Aber dann wird es keiner mehr brauchen“, betonte der Politiker.

Die amerikanische Hypothese über die Beteiligung der syrischen Regierungskräfte am Einsatz von Chemiewaffen in Idlib sei nach dem Angriff der US-Koalition auf das IS-Chemiewaffenlager in der syrischen Provinz Deir ez-Zor durch die erhaltenen Informationen „unter Verdacht gestellt, wenn nicht gar widerlegt“.