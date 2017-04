USA werfen "Mutter aller Bomben" in Afghanistan ab

"Der Luftschlag erfolgte in Atschin, Provinz Nangarhar, am Donnerstag. Ziele waren IS-Kämpfer sowie ihr Tunnelsystem, in dem sie sich bewegten. Es kam die Bombe GBU-43 zum Einsatz", sagte der Informant.

Er bestätigte, dass dies nun die stärkste jemals von den USA eingesetzte konventionelle Waffe sei. Die Bombei sei von einem Militärflugzeug MC-130 abgeworfen worden.

USA's #Motherofallbombs



— 21600 pound

— Bomb: GBU 43B

— GPS guided

— Non nuclear bomb

— Target ISIS tunnel in Afghanistan pic.twitter.com/l0mFiW7zFq — NewsFirst (@newsfirstlive) 13 апреля 2017 г.

​Derzeit findet in den USA dazu eine Pressekonferenz mit dem Pressesprecher Sean Spicer statt. Die GBU-43 ist 21.000 Pfund (rund 10 Tonnen) schwer und wurde nur ein Mal davor bei einem Testabwurf im Jahr 2003 eingesetzt. Im Vergleich dazu wogen die Tomahawks, die in der vergangenen Wochen gegen Syrien eingesetzt wurden, jeweils nur rund 1000 Pfund.

Aufnahme des Abwurfs von 2003: