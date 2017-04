Russland hält Zeitpunkt der US-Warnung vor Luftangriff in Syrien geheim

„Dies ist auch eine Angelegenheit, die nicht preisgegeben werden darf, dies ist eindeutig eine Frage, die über diplomatische und militärische Kanäle gelöst wird. Deshalb werde ich nicht weiter auf dieses Thema eingehen", sagte Gatilow.In der Nacht auf den 7. April hatte die US-Armee auf Befehl des Präsidenten Donald Trump 59 Marschflugkörper des Typs Tomahawk auf den Flugplatz al-Schairat in der syrischen Provinz Homs abgefeuert. Zuvor hatten die USA, ohne jegliche Beweise vorzulegen, die syrischen Streitkräfte, die von diesem Militärstützpunkt aus Einsätze fliegen, für die Chemieattacke auf Zivilisten in der syrischen Provinz Idlib in Syrien vom 4. April verantwortlich gemacht.