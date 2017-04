Der US-Schiffverband unter Führung des Flugzeugträgers „Carl Vinson“ wurde demnach in Richtung Nordkorea geschickt. Laut dem TV-Sender will Washington damit einen weiteren Atomtest verhindern, der laut Angaben des Geheimdienstes an diesem Wochenende stattfinden sollte.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, dass alle Möglichkeiten, Nordkorea zu beeinflussen, erörtert würden.

Am Sonntag hatten internationale Medien berichtet, dass die USA ihren atombetriebenen Flugzeugträger „Carl Vinson“ vor die Koreanische Halbinsel entsandt hätten. Die US-Schiffe sind laut dem Pentagon eine Antwort „auf die letzten Provokationen Nordkoreas“.