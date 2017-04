Moskau äußert sich zu UN-Sanktionsplänen gegen IS

„Der UN-Sicherheitsrat hat beeits einzelne Sanktionselemente verhängt, die vor allem den Öl- sowie Kunstschmuggel betreffen“, so Gatilow. „Aus unserer Sicht ist das jedoch unzureichend, wir müssen weiter in dieser Richtung arbeiten – und eine allumfassende Blockade gegen den IS einführen, der weiterhin von außen finanziert wird und somit die Möglichkeit hat, seine Terrortätigkeit weiter zu betreiben“, betonte der Minister ferner.

Russland führe diesbezüglich bereits die notwendigen Konsultationen mit seinen Partnern im UN-Sicherheitsrat. „Das ist, muss man sagen, kein einfacher Prozess. Von unserer Seite versuchen wir, unsere Kollegen im Rat dazu zu bewegen, diese Resolution im Sicherheitsrat endlich zu verabschieden“, so Gatilow.

Die Terrormiliz Daesh, die derzeit eine der Hauptbedrohungen für die Weltsicherheit darstellt, hat weite Teile Syriens und des Irak unter ihre Kontrolle gebracht und dort ein Kalifat ausgerufen. Die radikale Gruppierung will außerdem ihren Einfluss auf die Länder Nordafrikas ausweiten.