„In der Tat haben die Vereinigten Staaten de jure eine Operation in Afghanistan beendet, de facto aber setzen sie ihre Luftwaffen-Operationen zur ‚Neutralisierung der IS-Milizen‘ (auch Islamischer Staat, Daesh – Anm. d. Red.) fort, ohne dabei ein entsprechendes Mandat seitens der Uno oder gar der Nato zu haben“, so Kosatschow. Zuvor hätten die USA schon Militäroperationen in dem Land ohne Zustimmung des UN-Sicherheitsrates durchgeführt.



Zuvor war berichtet worden, dass die US-Streitkräfte am vergangenen Donnerstag in Afghanistan ihre stärkste nicht atomare Bombe vom Typ GBU-43 eingesetzt hatten. Dies bestätigte auch das Pentagon. Laut dem US-Sender „CBS News“ war der Einsatz einer GBU-43 in Afghanistan der erste überhaupt seit ihrer Entwicklung 2003. Waschington erklärte später, dass mit der Bombe ein Tunnelsystem von Daesh angegriffen worden sei. Diese Bombe enthält Medienberichten zufolge mehr als 9.000 Kilogramm Sprengstoff und hat eine Sprengkraft von elf Tonnen TNT-Äquivalent. Insgesamt seien in der Bewaffnung der Vereinigten Staaten zurzeit 15 solcher Bomben, die auch als „Mutter aller Bomben“ bezeichnet werden, hieß es.