Le Pen soll wieder ihre Immunität verlieren

In dem neuen Verfahren, welches eine Aufhebung der Immunität Le Pens fordere, geht es demnach um eine mögliche Scheinbeschäftigung von Mitarbeitern im EU-Parlament.

Zuvor hatte Le Pen unter Berufung auf ihre Immunität gesagt, sie werde bis zu den Wahlen diesbezüglich keine Aussagen machen.

Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) fand demnach heraus, dass zwei Mitarbeiter von Le Pens Partei regelwidrig aus Mitteln der europäischen Volksvertretung bezahlt worden seien, da diese als Assistenten angemeldet worden seien. Bei einer der Personen ging es um Le Pens persönlichen Leibwächter, der 41.500 Euro verdient haben soll. Eine weitere Person war die Leiterin des Partei-Apparats, die 298.000 Euro erhalten haben soll.

Im März hatte das Europaparlament bereits in einer anderen Sache die Immunität Le Pens aufgehoben, weil sie Fotos von Opfern des IS auf Twitter veröffentlichte.

Marine Le Pen ist Präsidentschaftskandidatin der konservativen Partei „Front National“. Sie tritt unter anderem gegen den Migrantenzustrom, für einen EU-Austritt Frankreichs, eine Revision der Verfassung und einiger Gesetze ein. Die Franzosen wählen ihren künftigen Staatschef in voraussichtlich in zwei Wahlgängen am 23. April und 7. Mai 2017.