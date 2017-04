Türkischer Premier tritt zurück…

© REUTERS/ Umit Bektas Blutbad nach türkischem Referendum? Expertin fürchtet verheerende Reaktion Erdoğans

„Diejenigen, die sich nichts anderes mehr ausdenken können, behaupten nun, dass die Türkei infolge des Referendums auf ihr Einheitssystem verzichten wird. Aber dann wird es eine zentrale Regierung und mehrere kleine Regierungen geben“, sagte Yıldırım . „Wie kann so was sein? Wenn ein derartiges (föderatives – Anm. d. Red.) System hier in Kraft tritt, dann werde ich als Partei- und Regierungschef sofort zurücktreten“, betonte der Ministerpräsident.

Ihm zufolge ist das Thema des Übergangs zu einem Föderationssystem äußerst sensibel für die Türkei. Dies hängt mit der Situation in meist von Kurden bewohnten Regionen im Südosten des Landes zusammen.

Das Verfassungsreferendum in der Türkei ist für den 16. April geplant. Die Bürger des Landes werden darüber abstimmen, ob die Regierungsform von einer parlamentarischen in eine präsidiale wechseln soll.