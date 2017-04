„Natürlich sind die alljährlichen amerikanischen Übungen in diesem Jahr besonders provokativ. Diesmal trainieren sie wirklich den Plan zur Einnahme von Pjöngjang, die Zerstörung der Führung des Landes, den Zugang zur Grenze zu Russland und China sowie die Einrichtung von administrativer Verwaltung in den Provinzen von Nordkorea. Natürlich ist Nordkorea nervös“, so Mazegora. Die Tatsache, dass die USA einen Kampfschiffverband hier zusammenziehe, wirke auch nicht beruhigend.

Demnach habe Nordkorea als Antwort auf die US-Aktivitäten gewarnt, dass seine Angriffsmittel zurzeit auf diese Trägerkampfgruppe zielten. Dies bedeutet, dass Nordkoreaner behelmt und bewaffnet und bereit seien, unverzüglich zu reagieren, hieß es. Laut Mazegora ereignet sich jedes Jahr eine komplizierte Situation, aber „historischer Optimismus“ lasse ihn annehmen, dass es nicht zu einer schlimmeren Entwicklung der Lage führen würde.

Zuvor hatte der Fernsehsender NBC unter Verweis auf seine Quellen mitgeteilt , dass die USA einem konventionellen Angriff auf Nordkorea bereit seien, wenn die Verantwortlichen von einem bevorstehenden neuen Atomwaffentest überzeugt seien. Der nordkoreanische Vize-Außenminister hatte später erklärt, dass das sein Land in den Krieg ziehen würde, falls die USA das provozieren sollten.

US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt mit einem Alleingang gegen Nordkorea gedroht, falls China im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm nicht den Druck auf Pjöngjang erhöht. Dafür entsandte die US-Armee den Marineverband um den Flugzeugträger „USS Carl Vinson“ in Richtung der Koreanischen Halbinsel.