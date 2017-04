Kreml zu US-Russland-Beziehungen: Putin fehlt Deutlichkeit seitens der USA

© Sputnik/ Natalia Seliverstova Kreml enthüllt Details zu Putin-Tillerson-Treffen

Moskau habe noch keine Klarheit in Bezug auf die Weltanschauung der neuen US -Administration, so Peskow.

Das läge aber nicht am US-Außenminister, sondern an der US-Administration insgesamt, betonte er.

„Bislang gibt es keine solche Einsicht in die, sagen wir, zwischenstaatliche Weltanschauung der neuen US-Administration", so Peskow. Eigentlich sei deren Bildung noch nicht zu Ende, obwohl sie bereits fast hundert Tage dauere.

„In dieser Hinsicht kann man sagen, dass Präsident Putin sehr geduldig und konsequent in seinen Vorgehensweisen ist. Deshalb ist er recht geduldig, um abzuwarten, bis diese zwischenstaatliche Weltanschauung verständlich sein wird", äußerte er.