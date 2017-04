Otto Normalverbraucher hat ja nicht allzu häufig die Gelegenheit, ein Staatsoberhaupt aus nächster Nähe zu sehen. Anders verhält es sich damit in Nordkorea, wo der Staatschef aus unterschiedlichsten Anlässen regelmäßig an allen möglichen Veranstaltungen teilnimmt.

Der vergangene Donnerstag war wieder so eine Gelegenheit: Der Genosse Kim Jong-un hat mit viel Pomp ein neues Viertel in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang eingeweiht. „Morgenröte“ heißt der neue Stadtteil, ganz im Sinne der Verheißung einer glücklichen Zukunft. Zehntausende Menschen versammelten sich zu diesem Großereignis.

Um den nordkoreanischen Staatsführer in der „Morgenröte“ zu treffen, muss man jedoch früh aus den Federn. Um 04:30 Uhr klingelt das Telefon im Hotelzimmer des Sputnik-Korrespondenten, der anlässlich des 105. Geburtstags von Kim Il-sung, Nordkoreas ewigem Präsidenten und „Sonne der Nation“, nach Pjöngjang gereist ist.

„Um 05:20 Uhr fahren wir los, um 05:10 Uhr treffen wir uns in der Hotellobby“, sagt der Fremdenführer mit ruhiger Stimme am Telefon. „Sie haben Zeit, zu frühstücken.“

Während ausländische Delegationen, die dieses Pjöngjang-Tempo nicht gewohnt sind, sich langsam in der Lobby einfinden, warten dort bereits ihre Fremdenbegleiter auf sie – frisch, munter und festlich gekleidet. In solchen Momenten könnte man wirklich glauben, dass diese Nation nicht nur tausend, sondern zehntausend Li an einem Tag zurücklegen kann.

Inzwischen versammeln sich auch die Einwohner von Pjöngjang zum wichtigen Treffen – entgegen allen Gerüchten, dass Pjöngjang evakuiert werden soll und ein Viertel der Einwohner die Stadt verlassen sollen.

Die Straßen sind voll von festlich gekleideten Menschen. Mit der Zeit werden es immer mehr, bis schließlich die überdimensionierten Magistralen der nordkoreanischen Hauptstadt verstopft sind. Doch noch sind sie nicht an der Reihe.

Ihre Zeit kommt, nachdem die kühle Morgenröte heißen Sonnenstrahlen gewichen ist. Massen strömen zum wichtigsten Hochschulgebäude des Landes, der Kim Il-sung-Universität. Unter ihnen sind Soldaten, Studenten, Parteifunktionäre, Bauarbeiter und natürlich Wissenschaftler, für die der neue Stadtteil errichtet wurde.

Alle warten auf Kim Jong-un. Sobald die Erlaubnis kommt, näher an die Tribüne heranzurücken, üben sich ausländische Journalisten und ehrwürdige Parteifunktionäre gleichermaßen im Wettlauf auf kurze Distanz.

Der nordkoreanische Staatschef erscheint blitzartig auf der Tribüne. Ebenso blitzartig verschwindet er wieder, nachdem er ein rotes Band als Symbol der Eröffnung durchtrennt hat, ohne auch nur ein Wort zu sagen.

Die Rede übernimmt für ihn der Premierminister des Landes, Pak Pong-ju. Das Wichtigste daraus: Die Konzentration der Anstrengungen der Partei und des Volkes beim Bau moderner Stadtviertel innerhalb kürzester Fristen sei nicht weniger bedeutend als die Durchführung von Atomtests.

Bleibt nur zu hoffen, dass es in Nordkorea immer solche „Morgenrots“ geben wird.

Indes geht die Feier zum „Tag der Sonne“ in Nordkorea weiter. Einige Experten gehen davon aus, dass das Land einen weiteren Atomtest vollziehen wird. Sie würden dann stattfinden, wenn die Führung des Landes dies für notwendig erachte, ließ der nordkoreanische Vize-Außenminister wissen.

Während die Feierlichkeiten weitergehen, hält sich ein US-amerikanischer Flugzeugverband unter der Führung der „USS Carl Vinson“ vor der koreanischen Halbinsel auf – in Reichweite einer Rakete.