Das russische Außenministerium hatte bereits früher erklärt, die von westlichen Ländern erhobene Anschuldigung gegen Syrien wegen Geheimhaltung chemischer Waffen sei haltlos.

Nach Angaben des Blattes hatte Al-Sakat bis 2013 die C-Waffen-Einheit der 5. Division der syrischen Armee befehligt. Auch nach seiner Fahnenflucht im März 2013 habe Al-Sakat seine Kontakte mit offiziellen Persönlichkeiten in Syrien aufrechterhalten.

„Sie (das Regime des syrischen Präsidenten Baschar Assad – Anm. d. Red.) haben lediglich das Vorhandensein von 1.300 Tonnen (Waffen) gestanden. Aber wir wissen, dass sie in Wirklichkeit fast zweimal so viel hatten (…). Sie hatten mindestens 2.000 Tonnen“, sagte Al-Sakat.

Ihm zufolge umfassen die illegalen C-Waffenbestände mehrere hundert Tonnen Sarin, Vorläuferstoffe sowie Fliegerbomben, die chemische Ladungen und chemische Gefechtsköpfe für Scud-Raketen tragen können. Die chemische Munition sei tonnenweise in die im Gebirge gelegenen Befestigungsanlagen nahe Homs und in die Küstenstadt Dschabla bei Tartus verlegt worden, so Al-Sakat.

Damaskus hatte im Rahmen eines Abkommens über die Vernichtung seiner C-Waffen von 2013 insgesamt 1.300 Tonnen C-Waffen und Vorläuferstoffe sowie mehr als 1.200 Stück ungeladene Munition angemeldet. Die C-Waffen wurden aus Syrien abtransportiert. 2016 berichtete die OPCW über die vollständige Entsorgung des C-Waffenarsenals des Landes. Die Organisation wurde 2013 für die chemische Abrüstung Syriens mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.