May riskiert Konflikt mit Parteikollegen wegen Studenten

Die Konservativen seien nicht einverstanden, dass ausländische Studenten als Langzeit-Migranten angesehen und in eine Sonderliste eingetragen werden werden, die die Zahl der Einwanderer einschränken soll, hieß es.

Über eine entsprechende Abänderung zum Gesetzentwurf über die Hochschulbildung, die das Oberhaus im März verabschiedete, soll am 19. April entschieden werden. Derzeit stimmen die meisten Parlamentarier zu, dass der Staat Studierende für ihre Studienzeit nicht als Langzeitmigranten ansehen soll.

Mays Kritiker werfen ihr vor, dass sie keine Ausnahme für Studierende machen will, um das Regierungsziel zu erreichen, die jährliche Migrantenzahl auf unter 100.000 Menschen pro Jahr zu drücken. Doch ein möglicher Konflikt mit den Konservativen könnte May zu Konzessionen bewegen, so die Zeitung.