Japan macht sich auf mögliche Aktivitäten Nordkoreas gefasst

Gegenüber dem TV-Sender Rossija-24 sagte der Diplomat: „Vor einiger Zeit wurde ein neues Raketentriebwerk getestet. Wie Kim Jong Un sagte, wird die Welt bald erfahren, was für eine große Bedeutung die Entwicklung dieses Raketentriebwerkes hat. Man kann also mit einem hohen Sicherheitsgrad behaupten, dass die Koreaner irgendwelche Leistungen im Bereich der Raketentechnik vor Augen führen wollen“, so der Diplomat.

Nach seiner Meinung wird Nordkorea versuchen, dies zeitlich mit einem Feiertag zu verknüpfen. Mazegora erinnerte daran, dass Nordkorea am 15. April den „Tag der Sonne“ und am 25. April den 85. Gründungstag der Koreanischen Volksarmee feiert.

Wie der japanische Außenminister Fumio Kishida zuvor geäußert hatte, kann Nordkorea im April intensive Aktivitäten vornehmen.