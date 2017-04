USA stationieren erstmals F-35-Kampfjets in Großbritannien

„Die Präsenz von F-35-Kampfjets bestätigt meine Priorität, die Kampfbereitschaft der Streitkräfte in Europa aufrechtzuerhalten“, wird der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa sowie des United States European Command (USEUCOM), Curtis Scaparrotti, in der Mitteilung zitiert.

Ihm zufolge verstärkt die Präsenz der Fliegergruppe das Nato-Militärpotential in Europa.

Nato bläst zur Eindämmung Russlands – durch Stärkung aller Militärbereiche

Obwohl die Anzahl der Maschinen nicht mitgeteilt wird, hatte das Pentagon früher geäußert, dass es sich um eine geringe Zahl handeln solle.

Zuvor hatte Scaparrotti den US-Kongress aufgefordert, das Militärkontingent in den europäischen Ländern mit zusätzlicher Technik sowie Soldaten zu verstärken.

Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte laut Meldungen darauf verwiesen, dass der Erweiterungskurs der Nato einen besonders aggressiven Charakter zeige. Die Aktivitäten der Allianz tragen ihm zufolge nicht zur Sicherheit ihrer Mitglieder bei, sondern provozieren vor allem Spannungen auf dem europäischen Kontinent.