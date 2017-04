Britischer Außenminister schlägt Moskau vor: „Richtige Seite in Syrien wählen“

Wie es heißt, könnte Russland laut Johnson der Koalition aus mehr als 60 Ländern zum Kampf gegen die Terrormiliz Daesh (auch Islamischer Staat, IS) beitreten, um seine strategischen Interessen in Syrien schützen und in Zukunft produktivere Beziehungen zu US-Präsident Donald Trump anbahnen zu können.

© AFP 2017/ Vincenzo PINTO Sorry, Johnson: G7 wollen keine neuen Sanktionen gegen Moskau

Russland sollte dafür zur Herstellung einer „realen Waffenruhe“ beitragen, dem Einsatz von C-Waffen ein Ende setzen und eine politische Regelung des Syrien-Konfliktes fördern, damit sich die Syrer „von Assads Tyrannei“ befreien könnten, zitiert das Blatt Johnson.

Dabei versicherte er, dass der Westen mit der Zeit beim Wiederaufbau Syriens helfen würde. Zudem machte er die syrische Armee für den Giftgasangriff in der Provinz Idlib verantwortlich.

Zwei syrische Kampfjets sollen dem Minister zufolge vom Luftstützpunkt gestartet sein, wo chemische Waffen deponiert wären, und eine Giftgas-Attacke ausgeführt haben. Zugleich schloss er einen weiteren US-Luftschlag in Syrien nicht aus.

© AFP 2017/ Leon Neal Nach Absage von Russland-Reise: Johnson beharrt nun auf neue Sanktionen gegen Moskau

Vor dem Hintergrund des Giftgasangriffs in Syrien und des US-Bombenangriffs auf einen syrischen Luftstützpunkt hatte Johnson seinen Russland-Besuch abgesagt und die Vorbereitung auf ein Treffen der G7-Außenminister als Grund dafür genannt.

Syrische Oppositionskämpfer hatten Anfang April rund 80 Tote und 200 Verletze bei einer Giftgas-Attacke in der Stadt Chan Scheichun in der nordwestlichen Provinz Idlib gemeldet und die syrischen Regierungstruppen dafür verantwortlich gemacht. Die syrische Armee wies diese Vorwürfe zurück.

© REUTERS/ Mary Turner Johnson schließt erneute US-Angriffe auf Syrien nicht aus

Nach syrischen und russischen Angaben traf die syrische Luftwaffe bei einem Angriff auf die Terrormiliz al-Nusra-Front in Chan Scheichun ein von Terroristen genutztes Lager mit Giftstoffen. Der syrische Außenminister Walid al-Muallem verwies darauf, dass die ersten Meldungen über die Chemieattacke schon mehrere Stunden vor dem ersten Angriff der syrischen Luftwaffe eingegangen seien.

Die USA hatten als Reaktion auf den vermutlichen Giftgasangriff in der Nacht auf den 7. April von Schiffen der US Navy im Mittelmeer 59 Tomahawk-Raketen auf den syrischen Militärflugplatz Schairat abgefeuert, ohne irgendwelche Beweise für eine Schuld von Damaskus vorzulegen oder auch nur eine Untersuchung durchzuführen. Moskau bezeichnete den Angriff als Verstoß gegen das Völkerrecht.