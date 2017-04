„Besser kommen Sie zu uns“: Russlands Oberhaus zu Aufruf von britischem Außenminister

Wie Klinzewitsch am Sonntag gegenüber Ria Nowosti sagte, wäre eine mögliche Teilnahme Russlands an der westlichen Koalition, die den Kampf gegen die Terrormiliz Daesh (auch Islamischer Staat, IS) nur vortäuscht, kaum richtig.

„Besser kommen Sie zu uns“, sagte er in Bezug auf den Aufruf des britischen Außenminister Boris Johnson an Russland, sich der US-geführten Anti-IS-Koalition anzuschließen.

Zuvor hatte Johnson Moskau vorgeschlagen, die „richtige Seite“ zu wählen und der US-geführten Anti-IS-Koalition in Syrien beizutreten.

Die Terrororganisation „Islamischer Staat“ hatte im Sommer 2014 Teile Syriens und des Irak eingenommen. Die Terroristen riefen in den besetzten Gebieten ein Kalifat aus. Die offiziellen Regierungen in Bagdad und Damaskus sowie eine internationale Koalition unter US-Führung kämpfen gegen die Besatzer. Russland setzt seit Herbst 2015 seine Luftstreitkräfte gegen die Islamisten in Syrien ein.