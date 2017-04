Zuvor wurde berichtet, dass 63,6 Prozent für das Präsidialsystem gestimmt hätten. Dies zeigten vorläufige Ergebnisse nach Auszählung von 24 Prozent der Stimmen. Mit „nein“ hatten laut diesen Daten 36,4 Prozent gestimmt.

Das Verfassungsreferendum in der Türkei findet am 16. April statt. Die Bürger des Landes stimmen darüber ab, ob die Regierungsform von einer parlamentarischen in eine präsidiale wechseln soll.