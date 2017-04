Vorläufiges Endergebnis: Erdogan gewinnt Verfasssungsreferendum

Der türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu will jedoch anscheinend einen Sieg Erdogans beim Referendum nicht hinnehmen. Ihm zufolge hat die Wahl "eine Wahrheit ans Licht gebracht", denn mindestens 50 Prozent des Volkes hätten nein zur Einführung eines Präsidialsystems gesagt. Dies erklärte der Politiker vor Journalisten in Ankara.

Das Verfassungsreferendum in der Türkei fand am 16. April statt. Die Bürger des Landes sollten darüber abstimmen, ob die Regierungsform von einer parlamentarischen in eine präsidiale wechseln soll.