Baltikum startet Nato-Manöver

Diese internationale Militärübung findet demnach auf dem lettischen Ādažu-Übungsgelände und dessen umliegenden Territorium statt. Mehr als 1200 Militärs aus Lettland, Litauen, Estland, den USA, Kanada, Großbritannien, Luxemburg, Bulgarien, Rumänien, der Slowakei, Deutschland und Schweden sollen teilnehmen.

Das Militär wird dort Artillerieunterstützung, Luftabwehr, Aufklärung, das Vorgehen bei einem Einsatz von Massenvernichtungsmitteln, die Abwehr von Panzerangriffen sowie den Einsatz von Sprengstoffexperten üben.

Die Militärübung Summer Shield wird bereits seit 2004 in Lettland durchgeführt und ist seit 2014 in die Liste der Nato-Militärübungen aufgenommen. Im vergangenen Jahr nahmen mehr als 1.300 Militärs an dieser Übung teil.