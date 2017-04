Wie Türken in Deutschland bei Referendum abstimmten

„Wer Erdogan-‚Reform‘ wählt, ist für mich kein ‚türkischer Mitbürger‘, sondern ein Todesstrafen-Fan & Demokratie-Hater“, schreibt ein User auf Twitter.

Mit seiner Meinung ist er nicht allein: Unzählige Menschen haben in den sozialen Netzwerken ihrem Unmut Ausdruck verleiht. In Deutschland in einer Demokratie leben zu dürfen und sie gleichzeitig im Heimatland abschaffen zu wollen, lasse sich nicht vereinbaren, sind viele überzeugt.

63 Prozent der Türken in D stimmten für Erdogans Reform. Hier in der Demokratie leben und sie dort abschaffen! Die Welt ist wunderlich! — Görnandt-Schade (@SFX200) 17. April 2017

​Nach vorläufigen Ergebnissen stimmten 63,07 Prozent der in Deutschland lebende türkische Staatsbürger für die Verfassungsreform – das sind über 412.000 Menschen. Nur 36,93 Prozent votierten dagegen, teilte Anadolu mit.

„63% der Türken in Deutschland für Erdogan. Selber in Freiheit leben und andere zur Diktatur verurteilen. Traurig“, kommentiert ein weiterer Nutzer.

Rund 1,4 Millionen Wahlberechtige in Deutschland durften vom 27. März bis zum 9. April über die Verfassungsänderung abstimmen. Ganze 13 Wahllokale wurden bundesweit dafür eingerichtet. Laut Anadolu lag die Wahlbeteiligung bei knapp 50 Prozent. In keinem anderen Land jenseits der Türkei sollen übrigens so viele türkische Staatsbürger leben wie in Deutschland.

Thomas Mayer, leitender Redakteur bei „Der Standard“, schreibt:

Ähnliches Bild wie in Österreich auch in Deutschland: 2 von 3 Türken für autoritäres System Erdogan. Haben Problem https://t.co/9ct3YlP3aP — Thomas Mayer (@TomMayerEuropa) 16. April 2017

​​In Belgien und Österreich fiel das Ergebnis noch deutlicher aus: Hier stimmen der Agentur zufolge jeweils mehr als 70 Prozent der Wahlberechtigten mit Ja.

​In anderen Ländern erreichten die Nein-Lager hingegen mehr Stimmen. In den USA beispielsweise stimmten 83,80 Prozent gegen eine Änderung in der türkischen Verfassung.

„Anders formuliert: Wenn jemand gegen Erdogans Reform stimmt, ist das per se auch noch kein Zeichen für gelungene Integration“, kommentierte der Chefredakteur des „Falters“, Florian Klenk.

In Bezug auf die Integration äußerte sich auch die AfD-Politikerin Beatrix von Storch:

Am Sonntag stimmten die Türken bei einem Referendum über das künftige Staatssystem ihres Landes ab. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte eine Verfassungsreform vorgeschlagen, die dem Staatschef mehr Macht geben und das Amt des Regierungschefs auflösen würde. Nach der Auswertung von 98 Prozent der abgegebenen Stimmzettel liegen die „Ja“-Sager bei 51,3 Prozent der Stimmen.