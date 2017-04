© Foto: (U.S. Marine / Michael Schellenbach Chinas Außenministerium: In Konflikt USA – Nordkorea wird es keinen Sieger geben

China und Russland wollen demnach das US-Manöver beobachten, welches auch ein militärisches Vorgehen gegen Nordkorea nicht ausschließt. Zudem solle dies als Warnsignal an Washington gelten.

Wie die britische Zeitung „The Daily Telegraph“ schreibt, hat Peking Moskau gebeten, bei der Regelung der Krise auf der Koreanischen Halbinsel zu helfen. China befürchte, dass US-Präsident Donald Trump eine Konfrontation mit Nordkorea wegen dessen Atomprograms einleiten könne.

Am Sonntagmorgen hatten die US-Streitkräfte in Nordkorea den Test einer Rakete registriert, die allerdings unmittelbar nach dem Start explodierte. Washington, Tokio und Seoul hatten angeblich bereits erwartet, dass Nordkorea am 15. April anlässlich des 105. Jahrestags von Staatsgründer Kim Il Sung, dem Großvater des jetzigen Staatsoberhaupts Kim Jong-un, einen Raketentest unternehmen werde.

US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt mit einem Alleingang gegen Nordkorea gedroht, falls China im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm nicht den Druck auf Pjöngjang erhöht. Dafür entsandte die US-Armee den Marineverband um den Flugzeugträger „USS Carl Vinson“ in Richtung der Koreanischen Halbinsel.

Am 9. April hatten internationale Medien berichtet, dass die USA ihren atombetriebenen Flugzeugträger „Carl Vinson“ vor die Koreanische Halbinsel entsandt hätten. Die US-Schiffe sind laut dem Pentagon eine Antwort „auf die letzten Provokationen Nordkoreas“.