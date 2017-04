Türkei-Referendum: Kreml mahnt zu Respekt

Bei dem Referendum am Sonntag haben laut neuesten Hochrechnungen der türkischen Behörden 51,4 Prozent der Wähler für die Einführung eines Präsidialsystems gestimmt. Die Opposition sprach von Unregelmäßigkeiten während der Abstimmung. Kolumnisten in westlichen Medien schreiben in diesem Zusammenhang von „Tod“ und „Ende“ der türkischen Republik.

„Das Referendum ist eine innere Angelegenheit der Türkischen Republik“, erklärte am Montag Dmitri Peskow, Pressesprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Wir denken, dass die Willenserklärung des türkischen Volkes von allen respektiert werden muss.“