Russischer Experte über Erdogans „Erpressungsmittel gegen EU“

Laut Reuters hat Erdogan bei seinem jüngsten Auftritt in Istanbul die Absicht bekundet, „unverzüglich“ eine dahingehende Diskussion mit dem Premier und dem Oppositionschef aufzunehmen.

Die Todesstrafe war 2002 in der Türkei aufgehoben worden, damit der Staat den EU-Beitrittskriterien gerecht wird.

Nach Auffassung von Potschta braucht Erdogan die Todesstrafe als einen symbolischen Hebel.

„Das ist nur eines der ‚kleineren Details‘ der Etablierung der persönlichen Macht Erdogans. Er hat einen Hebel wie die Todesstrafe nötig. Er braucht einen symbolischen Hebel, der die restliche, immer noch unschlüssige Bevölkerung einschüchtern soll“, so der Politologe.

Zwar genieße Erdogan eine breite Unterstützung, die ihm zum Sieg beim Referendum verholfen habe, aber er habe die Gesellschaft nicht ganz unter seiner Kontrolle, so Potschta.

Zudem sei die Todesstrafe gewissermaßen ein Erpressungsmittel gegen die Europäische Union, so der Experte. Er verwies auf die Äußerung des EU-Kommissionschefs Jean-Claude Juncker, laut der die Einführung der Todesstrafe in der Türkei einen Abbruch der Verhandlungen über die Integration in die Europäische Union bedeuten würde.

„Erdogan ist sich dessen voll bewusst, aber sein Wunsch, sich in die EU zu integrieren, wird immer geringer. Denn die Türkei entspricht einer Vielzahl an Forderungen der Europäischen Union nicht. So hat Erdogan die von der EU geforderte Änderung der Anti-Terror-Gesetze abgelehnt, weil er in einem solchen Fall keinen ernsthaften Kampf gegen die Kurden führen könnte“, so der Experte.