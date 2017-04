“Törichter Invasionsakt”: Kim Jong Un verurteilt US-Angriff auf syrische Airbase

„Wir verurteilen den jüngsten Aggressionsakt der USA gegen Ihr Land“, heißt es in dem an Assad gerichteten Schreiben, das von nordkoreanischen Medien im vollen Wortlaut veröffentlicht wurde.

„Wir bekunden erneut unsere entschlossene Unterstützung und Solidarität für die Handlungen der syrischen Regierung und des Volkes der Republik, die darauf abzielen, die Gerechtigkeit herzustellen“, heißt es.

Wie Yonhap weiter meldet, hatte Kim Jong Un dem syrischen Präsidenten am Donnerstag ein weiteres Grußtelegramm anlässlich des 70. Gründungstages der „Sozialistischen Partei der arabischen Wiedergeburt“ (Baath) geschickt.

In der Nacht zum 7. April hatte die US-Armee nach eigenen Angaben 59 Raketen des Typs Tomahawk gegen den Flugplatz Schairat der syrischen Armee in der Provinz Homs abgefeuert. Nach Angaben des Provinzgouverneurs sind dabei sieben Menschen ums Leben gekommen. Zuvor hatten die USA, ohne jegliche Beweise vorzulegen, die syrischen Streitkräfte, die von diesem Militärstützpunkt aus arbeiten, für die Chemieattacke auf Bürger in der syrischen Provinz Idlib in Syrien vom 4. April verantwortlich gemacht.