Nach Referendum: Türkische Experten erwarten besseres Verhältnis zu Moskau

© REUTERS/ Damir Sagolj Türkei-Referendum: Kreml mahnt zu Respekt

„Die Reaktion europäischer Staaten auf das Referendum vermittelt den Eindruck, dass es zwischen der Türkei und der EU neue Probleme geben wird“, sagte Experte Cenk Baslamis im Sputnik-Gespräch. Er erwartet, dass die Türkei weiter von der Europäischen Union wegdriften wird. “Unter diesen Umständen gewinnen die Kontakte zu Moskau sehr große Bedeutung.”

Mit seiner Unterstützung des jüngsten US-Raketenangriffs auf Syrien habe die Türkei zwar für Unmut in Moskau gesorgt, sagte Baslamis. Dennoch glaube er nicht, dass Ankara angesichts seiner Spannungen mit Europa in absehbarer Zeit antirussische Schritte unternehmen werde.

Volkswirt Tuncya Turşucu erwartet eine “vorsichtige Freundschaft” zwischen der Türkei und Russland. Zwischenfälle wie der Abschuss des russischen Su-24-Kampfjets durch die Türkei im Jahr 2015 oder die Ermordung des russischen Botschafters im Dezember 2016 in Ankara haben in der Geschichte öfters zu Kriegen zwischen verschiedenen Staaten geführt, so der Experte. Aber die Türkei und Russland haben dieses schwierige Kapitel hinter sich lassen können.