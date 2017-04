Türkei Referendum: Drei Viertel der Türken in Russland gegen Verfassungsänderungen

Für die Verfassungsänderungen stimmten in Russland 26,02 Prozent der türkischen Bürger, 73,98 Prozent votierten dagegen. An der Abstimmung nahmen nach Angaben der türkischen Botschaft in Moskau insgesamt 3.334 Bürger teil, allein in der russischen Hauptstadt waren es 2.292.

Türkei-Referendum: Abstimmung in drei Ländern Europas gab den Ausschlag

Das Referendum über die Umstellung der Türkei auf die Präsidialmacht war am vergangenen Sonntag mit dem knappen Sieg der Erdogan-Anhänger zu Ende gegangen. Nach der Auswertung von 99,97 Prozent der Wahlzettel wurden die geplanten Verfassungsänderungen von 51,4 Prozent der Teilnehmer befürwortet.

Die endgültigen Resultate werden in elf bis zwölf Tagen bekannt gegeben. Die Opposition sprach von Verstößen bei der Abstimmung. Der Wahlleitung wurde unter anderem der Beschluss zur Last gelegt, Wahlzettel und Umschläge ohne Stempel für gültig zu erklären.