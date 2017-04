Pjöngjang wird Raketentests trotz Spannungen mit USA fortsetzen

„Wir werden unsere Raketen jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr erproben. Sollten die USA derart unbesonnen sein, um militärische Mittel einzusetzen, könnte dies einen groß angelegten Krieg zur Folge haben“, warnte Han.

© AP Photo/ Ahn Young-joon Misslungener Raketenstart in Nordkorea: Gute Nachricht für Washington

Zuvor hatte US-Vizepräsident Michael Pence auf einer Pressekonferenz in Seoul Pjöngjang gewarnt, die Entschlossenheit von Präsident Donald Trump nicht ein weiteres Mal zu prüfen. Dabei erinnerte Pence an die jüngsten Handlungen Washingtons in Syrien.

Am vergangenen Sonntag hatte das südkoreanische Militär mitgeteilt, dass Nordkorea einen weiteren Raketentest durchgeführt hatte. Der Start der Rakete missglückte. Vom Typ der Rakete ist nichts bekannt. Experten vermuten, dass es sich dabei um die ballistische Mittelstreckenrakete KN-15 handelte.