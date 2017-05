Darüber hinaus ist Waters auch für ihre Bereitschaft bekannt, gegen „russische Hacker in Limpopo“ zu kämpfen. Das schreibt wiederum die russische Zeitung „Wsgljad“.

„Donald Trump hat es bis zur Präsidentschaft in den USA geschafft. Ich weiß immer noch nicht, wie das passieren konnte! Ich werde seine Amtsenthebung anstreben!“, zitiert „The Washington Post“ Waters. „Er ist ein Lügner! Betrüger! Schwindler… Wir müssen ihn stoppen“, sagte Waters demnach jüngst bei einem Dienstessen.

Waters sorgte bereits im Februar für Aufsehen in den Medien – nicht mit Aufrufen zu Amtsenthebung Trumps, sondern mit der Besprechung der „russischen Hacker in Limpopo“. Die Prank-Journalisten Wowan und Lexus gaben sich im Gespräch mit Waters als ukrainischer Ministerpräsident Wladimir Grojsman aus und behaupteten, dass sich russische Hacker in die inneren Angelegenheiten Limpopos einmischten, die Wahlergebnisse im afrikanischen Land Limpopo manipuliert und „die Marionette Aybolit“ an die Macht gebracht hätten. Waters wurde trotz des erfundenen Namens des Landes nicht stutzig und sagte, dass die Hacker mit ihren Handlungen Limpopo einen größeren Schaden als den USA zugefügt hätten. Ebenfalls im Februar verwechselte Waters in einer TV-Sendung die Namen „Korea“ und „Krim“ und sprach von einer „Offensive Russlands auf Korea“.

Laut Exitpoll-Angaben stimmten nur 37 Prozent der Wähler unter 29 Jahren bei den letzten Präsidentschaftswahlen für Trump. Nun betrachten junge Aktivisten, die nach der Amtseinführung Trumps auf die Straßen gingen, Waters als ihre Heldin, ihre „Auntie Maxine“.

„Maxine Waters begreift wie kein anderer die Gefahr, in der unser Land steckt, und sie ist bereit, alles direkt zu sagen. Sie stellt das Land auf den ersten Platz und ich wünsche, dass unsere Vertreter und Beamte ihrem Beispiel folgen“, sagte der 32-jährige LGBT-Aktivist John Becker gegenüber „The Washington Post“.

Laut Symone Sanders, die im Wahlkampfteam des demokratischen Kandidaten Bernie Sanders als Sprecherin tätig war, spiegelte Waters die Stimmungen der Progressiven wider, als sie sich weigerte, mit Trump zu arbeiten – im Unterschied zu einigen anderen Mitgliedern der Demokratischen Partei.

Klar, dass Waters ihre Popularität gefällt. Sie wird in Nachrichtensendungen eingeladen, sie ist Anführerin bei mehreren Aktionen wie dem Frauenmarsch im Januar in Washington. Ihre Tweets werden aktiv gelesen.

Waters konzentriert sich in ihrer Kampagne zur Amtsenthebung Trumps darauf, Trump und seine Vertreter bewusst mit der russischen Regierung in Verbindung zu bringen. Falls dies während der Untersuchung bewiesen wird, wird es zur Grundlage für eine Amtsenthebung, so „The Washington Post“.