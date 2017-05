Die Ereignisse im Südosten der Ukraine sind Putin zufolge „erstens eine Folge des Staatstreichs, des verfassungswidrigen Machtwechsels in der Ukraine. Zweitens hat niemand diese Territorien (von der Ukraine – Anm. d. Red.) abgetrennt, sie werden von der ukrainischen Regierung durch allmögliche Blockaden abgetrennt“.

Russland liefere bisher viele Waren für die ukrainische Industrie, darunter auch für Energiebetriebe. Zudem betonte Putin, dass niemand die Betriebe im Donbass beschlagnahmt habe.

„Aber da diese Betriebe, die sich auf dem Territorium nicht anerkannten Republiken befinden, keine Möglichkeit haben, ich möchte dies unterstreichen, Rohstoffe aus der Ukraine zu bekommen und die Waren auf das ukrainische Territorium zu verladen, blieb den Leuten nichts anderes übrig, als eine vorübergehende Zwangsverwaltung einzuführen“, so der russische Staatschef bei der Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag in Sotschi.