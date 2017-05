Merkel: Hier sind sich Deutschland und Russland einig

Laut Merkel unterstützt Deutschland den Waffenstillstand in Syrien und findet, dass das Konzept von sicheren Zonen weiter bearbeitet werden könnte.

„Ich habe als Bundeskanzlerin deutlich gemacht, dass wir alles tun wollen, um vor allen Dingen auch Waffenstillstand zu unterstützen und den Menschen, die in akuter Not sind, zu helfen“, so Merkel.

© Sputnik/ Sergej Gunejew Putin und Merkel geben gemeinsame Pressekonferenz - VIDEO

Sie hoffe auf die Gelegenheit, noch über Libyen zu sprechen. Die deutsch-russische Zusammenarbeit könnte der Bundeskanzlerin zufolge in einigen Bereichen noch enger sein.

„Einig sind wir uns im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Hier können Deutschland und Russland noch enger zusammenarbeiten. Aber wir tun als Deutschland auch in der Anti-IS-Koalition unseren Beitrag, um den islamistischen Terrorismus zu bekämpfen, und hier sind wir auch mit Russland einer Meinung“, sagte Merkel.