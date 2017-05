Zum Anlass für diese Spannungen wurde die wiederaufgenommene Offensive der syrischen Regierungstruppen gegen die Kämpfer, die sie in den nördlichen Bezirken Damaskus‘ – Kabun und Tischrin, blockiert haben. Vertreter von Dschaisch al-Islam warfen der Gruppierung Faylak ar-Rahman „Nichtstuerei“ vor, „während ihre Kameraden schwere Verluste in Kabun tragen“.

© AP Photo/ Arab 24 network Putin nach Treffen mit Merkel: Keine Lösung in Syrien ohne USA

Am 30. April und 1. Mai gab es in Kabun schwere Kämpfe. Dabei haben die Regierungskräfte die Terroristen aus mehreren Wohnvierteln verdrängt und Positionen in der Nähe einer Schule eingenommen. Für die Terroristen entstand die Gefahr einer Spaltung der Gruppierung in Kabun in zwei isolierte Teile.

Am 1. Mai erreichten die Spezialeinheiten der syrischen Republikanischen Garde den Bezirk Tischrin und befreiten fast 40 Häuser von den Terroristen. Deren Verluste werden auf mindestens 50 Kämpfer geschätzt.

Die Führung von Faylak ar-Rahman hatte sich noch am 30. April an die terroristische Allianz Hayatt Tahrir asch-Scham mit der al-Nusra-Front an der Spitze, der auch einige „gemäßigte“ FSA-Gruppierungen angehören, mit einem Hilferuf gewandt. Am 30. April und am 1. Mai drangen mehr als 1000 Kämpfer der Allianz in den Stadtteil Zamalka ein. Die Kämpfe zwischen den Islamisten gewannen wieder an Intensität.

Im Laufe von nur drei Tagen wurden auf beiden Seiten 90 bis 100 Kämpfer getötet. Dschaisch al-Islam berichtete allerdings über „nur“ 35 Tote und behauptete, die Gegenseite (Faylak ar-Rahman) hätte viel größere Verluste getragen.