Experte über deutsch-französisches Verhältnis im Falle von Macrons Sieg

Es passe Macron nicht, dass Deutschland im Handelsbereich einen Vorteil habe, weil es im Unterschied zu anderen viel exportiere und eine sehr gute Außenhandelsbilanz habe, sagte Krumm der Online-Zeitung „Lenta.ru“.

Solche Vorwürfe gegenüber Deutschland gebe es nicht nur in Frankreich, sondern auch in anderen Ländern der Europäischen Union, so der Experte.

Macron, Gründer der Bewegung En Marche und Ex-Wirtschaftsminister, war als Sieger aus der ersten Runde der Präsidentenwahl vom 23. April hervorgegangen. Er erhielt 24,01 Prozent der Stimmen, seine Rivalin Le Pen 21,3 Prozent. Die Stichwahl ist für Sonntag, den 7. Mai, angesetzt.

Laut Umfragen des Unternehmens OpinionWay kann Macron auf 61 Prozent der Stimmen kommen.