Iran schickt mehr Militärs nach Syrien

„Wir werden Berater in allen Bereichen entsenden und alle uns zur Verfügung stehende Hilfe anbieten, damit die Widerstandsfront nicht zerbricht“, sagte General Pakpour.

Obwohl bereits viele Militärberater in Syrien seien, wolle der Iran weitere nach Syrien entsenden, „solange es Bedarf an Beratungsunterstützung“ gebe.

„Es gibt eine enge Koordinierung zwischen der syrischen Armee und den Beratern der iranischen Revolutionsgarde“, so Pakpour.

Die iranische Beratungshilfe ist demnach vor allem technischer und taktischer Natur.

In Syrien tobt seit 2011 ein Krieg. Den Regierungstruppen von Präsident Baschar al-Assad stehen die islamistischen Terrormilizen Daesh (auch „ Islamischer Staat “, IS), die al-Nusra-Front und andere, auch vom Westen unterstützte Rebellen gegenüber. Die russische Luftwaffe fliegt bereits seit September 2015 – auf offizielle Bitte der Regierung in Damaskus – Angriffe gegen Stellungen des IS und der mit ihm verbundenen Terrorgruppen in Syrien.