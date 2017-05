„Sie sprachen darüber, wie die sehr gefährliche Situation in Nordkorea am besten geregelt werden könne“, heißt es in der Erklärung des Weißen Hauses zu den Ergebnissen des Telefonats. Das Telefongespräch allgemein sei „sehr gut“ verlaufen.

Das war bereits das dritte Telefonat der beiden Präsidenten. Wie aus dem Kreml verlautete, hat Moskau dabei auch Themen mit Washington beleuchtet, die zuvor mit Berlin erörtert wurden. Putin und Trump sollen sich unter anderem für ein Treffen am Rande eines G20-Gipfels am 7. und 8. Juli in Hamburg ausgesprochen haben.