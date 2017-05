Tillerson kommentiert Putins Telefonat mit Trump

„Es war ein sehr konstruktives Gespräch. Die Präsidenten haben einen detaillierten Meinungsaustausch geführt. Schauen wir, was sich daraus ergeben wird“, so Tillerson gegenüber der Presse.

© Sputnik/ Iliya Pitalev Putin und Trump nahmen Nordkorea in Fokus – Weißes Haus

„Das Telefonat hat etwa 30 Minuten gedauert, es war von Putin initiiert worden“, schreibt am Mittwoch die Zeitung „ The Wall Street Journal “ unter Verweis auf einen mit den Details dieses Gesprächs vertrauten Beamten. Jener soll jedoch auch angemerkt haben, dass kein Durchbruch erzielt worden sei.

Putin hatte am Dienstag mit seinem amerikanischen Amtskollegen Donald Trump per Telefon über die Koordinierung ihrer Aktivitäten im Kampf gegen den Terrorismus gesprochen, vor allem im Zusammenhang mit der Situation in Syrien. Sie sollen übereingekommen sein, insbesondere „den Dialog zwischen den Außenministern beider Länder zur Suche von Varianten aktiver zu gestalten, die es erlauben, das Regime der Waffenruhe zu festigen, es stabil und kontrollierbar zu machen“.

Wie es aus dem Weißen Haus hieß, haben Trump und Putin dem zugestimmt, dass „alle Seiten alles nur Mögliche tun müssen, um der Gewalt ein Ende zu gebieten“. Beide Staatschefs sollen zudem über die Einrichtung von Sicherheits- oder Deeskalationszonen in Syrien gesprochen haben.

Die Präsidenten haben ebenfalls ihre Meinungen zur Situation auf der Korea-Halbinsel ausgetauscht. Wie aus dem Kreml verlautete, hat Moskau auch Themen mit Washington beleuchtet, die zuvor mit Berlin erörtert wurden. Putin und Trump sollen sich unter anderem für ein Treffen am Rande des G20-Gipfels am 7. und 8. Juli in Hamburg ausgesprochen haben. Aus dem Kreml hieß es, das Gespräch sei „sachlich und konstruktiv“ gewesen. Das Weiße Haus hat es als „sehr gut“ eingeschätzt.