Clinton unterrichtet Trump in „Tweetlomatie“

Bei einer Rede in New-York hat Clinton ironische Anmerkungen über Trumps politische Twitter-Aussagen gemacht. Demnach kritisierte sie auch die diplomatischen Bemühungen des US-Präsidenten zu nordkoreanischen Atomfrage.

„Die Verhandlungen sind kritisch wichtig. Allerdings sollten sie Teil einer größeren Strategie sein anstatt eines einfachen morgendlichen Verstreuens von Tweets im Stil ‚Lasst uns alle versammeln und sehen, ob es uns gelingt, zu Rande zu kommen. Wahrscheinlich gelingt uns der ein oder andere Deal‘. So funktioniert das nicht“, so Clinton.

© Sputnik/ Максим Блинов Wie Russlands Twitter-Account Trump antwortete

Trump ist aktiver User des Microblogging-Netzwerkes. Via Twitter macht er oft Aussagen , die Washingtons Außenpolitik betreffen. Die Ausdrücke „einen Deal machen“ (eng. „to trade a deal“) und „zu Rande kommen“ (eng. „to work out fine“) sind in Tweets von Trump inflationär oft zu lesen.