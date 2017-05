Vor Abflug nach Russland: Erdogan präzisiert seine Putin-Agenda

„Zweifellos wird Syrien im Mittelpunkt der Verhandlungen stehen. Wir haben gemeinsam viele Schritte getan, um dem Blutvergießen in Syrien ein Ende zu setzen. Wir arbeiten erfolgreich zusammen. Unser gemeinsames Ziel ist es, den Konflikt auf politischem Wege zu regeln“, so Erdogan noch in Ankara gegenüber Journalisten.

Zudem zeigte er sich zuversichtlich, dass die Gespräche produktiv verlaufen würden. Als weitere wichtige Frage nannte der türkische Staatschef die Abschaffung der gegenseitigen Handelseinschränkungen, die laut Erdogan die „größten Hindernisse“ darstellen.

„Unsere Bemühungen zielen darauf ab, diese zu beseitigen. Gerade daran arbeiten unsere beiden Regierungen. Ich werde Putin erneut sagen, dass dieser Prozess beschleunigt werden muss. Dies darf nicht dem Bürokratismus zum Opfer fallen“, so Erdogan.

© Sputnik/ Alexei Druzhinin Erdogan nennt Themen für Verhandlungen mit Putin

Zuvor war mitgeteilt worden, dass sich Erdogan am 3. Mai in Sotschi mit Putin treffen wird. Dabei sollen Fragen zum Waffenstillstand in Syrien sowie konkret zukünftige Operationen in Manbidsch und Rakka behandelt werden.

Am 15. März hatten die türkischen Behörden die Ausgabe von Lizenzen für die zollfreie Einfuhr russischen Getreides und Öls eingestellt. Laut der Nationalen Assoziation der Exporteure landwirtschaftlicher Erzeugnisse hat die Türkei damit praktisch ein Importverbot für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus Russland verhängt.

Am 10. März hatte Russland offiziell die Einfuhr von Zwiebeln, Blumenkohl, Brokkoli, Salz, Kaugummi und Würznelke aus der Türkei wieder erlaubt. Tomaten, Puten- und Hühnerfleisch, Äpfel, Birnen, Gurken sind bisher verboten.

Die Türkei ist nach Ägypten der zweitgrößte Importeur russischen Weizens. Im Zeitraum von Juli 2016 bis Februar 2017 hatte Ankara etwa zwei Millionen Tonnen Getreide aus Russland eingeführt.