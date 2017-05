London will keine „Brexit“-Gebühr zahlen

Gleichzeitig hat die EU demnach auf Druck von Frankreich und Deutschland den von den Briten für die Abtrennung von der EU verlangten Betrag auf 100 Milliarden Euro erhöht.

Zuvor hatte der Chef der Eurokommission Jean-Claude Juncker erklärt, dass Großbritannien die EU nur nach der Entrichtung von 63 Milliarden Euro verlassen dürfe, später erhöhte Brüssel diese Entschädigungssumme auf 100 Milliarden Euro.

Die Anwälte des britischen Ministerkabinetts dagegen erwiderten, dass London der EU gemäß früher abgeschlossenen Abkommen nichts zahlen müsse.

Am 29. März hatte die britische Premierministerin Theresa May die EU offiziell über den Austritt informiert. Jetzt haben London und Brüssel zwei Jahre Zeit, um die Bedingungen des EU-Austritts von Großbritannien zu klären. Später hatte May Neuwahlen für den 8. Juni angekündigt.